Маркес: мы гонялись в честь Анхеля Ньето, это было дополнительной мотивацией

Победитель Гран-при Чехии MotoGP Марк Маркес посвятил свою победу скончавшемуся 3 августа испанскому мотогонщику Анхелю Ньето.

«Воскресенье выдалось тяжким. В первую очередь все трое испанцев, стоявших на подиуме, и остальные пилоты гонялись в честь легенды Анхеля Ньето, которого мы потеряли в четверг. Это было дополнительной мотивацией для нас.

Проснувшись сегодня я подумал, что готов рискнуть. Я хотел атаковать и рисковать всем ради победы. Я всегда волнуюсь перед гонкой в Брно, но теперь еду домой с 25 очками. Так что мой риск окупился", — цитирует Маркеса Speed Week.