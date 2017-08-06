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Маркес: мы гонялись в честь Анхеля Ньето, это было дополнительной мотивацией

6 августа 2017, воскресенье. 18:30 Авто

Победитель Гран-при Чехии MotoGP Марк Маркес посвятил свою победу скончавшемуся 3 августа испанскому мотогонщику Анхелю Ньето.

«Воскресенье выдалось тяжким. В первую очередь все трое испанцев, стоявших на подиуме, и остальные пилоты гонялись в честь легенды Анхеля Ньето, которого мы потеряли в четверг. Это было дополнительной мотивацией для нас.

Проснувшись сегодня я подумал, что готов рискнуть. Я хотел атаковать и рисковать всем ради победы. Я всегда волнуюсь перед гонкой в Брно, но теперь еду домой с 25 очками. Так что мой риск окупился", — цитирует Маркеса Speed Week.

Источник: Speedweek Сообщить об ошибке
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Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
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