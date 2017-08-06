Экклстоун заплатил Джонсу за пропуск Гран-при ЮАР — 1985

Чемпион Формулы-1 1980 года Алан Джонс признался, что Берни Экклстоун однажды заплатил ему за пропуск гонки. В 1985 году Джонс выступал за команду Экклстоуна «Лола», и экс-глава Ф-1 выплатил ему призовые победителя за то, что Джонс сказался больным и не вышел на старт.

В то время совладельцы «Лолы» компания Beatrice Foods была под давлением из-за политики апартеида в ЮАР. Активисты угрожали ей акциями протеста, если её машина выйдет на старт на трассе «Кьялами». Экклстоун не хотел уступать политическому давлению и открыто снимать команду с этапа. Поэтому он заплатил Джонсу, чтобы не участвовать в гонке, но не дать слабины. Об этом Джонс рассказал в своей биографии, сообщает F1i.