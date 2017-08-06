Росси: мне трудно в гонках от флага до флага

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признал, что не слишком хорош при переменчивых погодных условиях. Росси стал четвёртым на Гран-при Чехии, первая тройка провела пит-стопы раньше него.

«Мне всегда трудно в гонках от флага до флага. Такие гонки — не самая сильная моя сторона, но результат не так уж плох. В полностью сухой или дождевой гонке я бы точно боролся за подиум. Жаль, что так вышло, мы могли набрать больше очков, могли побороться за подиум. Но в таких условиях четвёртое место не так уж плохо», — приводит слова Росси Motorsport.