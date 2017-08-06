Петров набрал первые очки в сезоне немецкой Формулы-4

Российский гонщик Артём Петров финишировал 12-м в первой гонке этапа немецкой Формулы-4 на трассе «Нюрбургринг». Победа в гонке досталась Лириму Зендели.

Вторую гонку выиграл Фелипе Другович. Петров пришёл к финишу 22-м. В третьей гонке Петров финишировал 10-м, а победа досталась Маркусу Армстронгу.

В чемпионате лидирует Юрий Випс, на счету которого 182,5 очка. Следом идёт Армстронг, набравший 171 очко. Третье место с 159,5 балла занимает Другович. Петров на «Нюрбургринге» набрал своё первое очко в сезоне.