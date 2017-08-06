Туррини: привлекает мысль о паре Феттель — Леклер в «Феррари»

Авторитетный итальянский блогер Лео Туррини заинтересован в возможном выступлении за «Феррари» пары пилотов Себастьян Феттель — Шарль Леклер. Контракты Феттеля и Кими Райкконена истекают в конце сезона, Леклер участвует в молодёжной программе «Скудерии».

«Мысль о паре Феттеля и Леклера привлекает. В „Феррари“ давно говорят о монегаскских солдатах. Я видел его гонки, и он выглядит многообещающе.

Не думаю, что Феттель влияет на выбор своего напарника. Более того: президент Маркьонне этого бы не позволил", — написал Туррини в своём блоге.