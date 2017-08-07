Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR Cup в Уоткинс-Глен

В Уоткинс-Глен состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Мартин Труэкс-младший. Вторым финишировал Мэтт Кенсет, а замкнул тройку лидеров Даниэль Суарес.
NASCAR Cup. Уоткинс Глен. 6 августа. Гонка
1. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
2. Мэтт Кенсет («Тойота»)
3. Даниэль Суарес («Тойота»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Клинт Бойер («Форд»)
6. Курт Буш («Форд»)
7. Кайл Буш («Тойота»)
8. Райан Блейни («Форд»)
9. Эй Джей Оллмендингер («Шевроле»)
10. Эрик Джонс («Тойота»)
…
22. Даника Патрик («Форд»)
28. Джимми Джонсон («Шевроле»).
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин Труэкс-младший — 881
2. Кайл Буш — 765
3. Кайл Ларсон — 759
4. Кевин Харвик — 746
5. Денни Хэмлин —687
6. Брэд Кезеловски — 681
7. Чейл Эллиотт — 648
8. Джейми Макмюррей — 643
9. Мэтт Кенсет — 637
10. Клинт Бойер — 609
11. Джимми Джонсон — 574.