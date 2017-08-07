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Стюарт — о «гало»: когда-то так же яростно критиковали закрытые шлемы

7 августа 2017, понедельник. 12:01 Авто

Бывший пилот Формулы-1 Джеки Стюарт не разделяет позицию критиков, утверждающих, что внедрение защиты кокпита «гало» — путь к уничтожению Ф-1.

«Моя точка зрения такова: если бы все эти люди пережили столько похорон и пролили бы столько слёз, сколько я, оплакивая смерти близких друзей, то они не возражали бы. Всё это закончилось потому что у нас теперь есть технологии.

У меня нет ничего против «гало». Я читал все эти заголовки статей, которые гласят: «Это конец Формулы-1, и я не могу поддерживать это». Я думаю, что у нас должна быть максимально достижимая безопасность. И когда говорят, что вы уничтожаете автоспорт и Формулу-1, то мне вспоминается, как критиковали закрытые шлемы, потому что они полностью скрывали лицо пилота», — цитирует Стюарта Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
технический регламент Формулы-1 Формула-1
Новости. Авто
7 августа 2017, понедельник
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