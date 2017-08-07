Лоу: возврат Льюисом позиции Боттасу? Такие поступки запоминаются навсегда

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу считает, что всегда тяжело судить, насколько правильным является обмен позициями пилотами, как это было в Венгрии, когда гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вернул третье место напарнику Валттери Боттасу, ранее пропустившему его, чтобы иметь шанс побороться с «Феррари». С одной стороны, Хэмилтон потерял три очка, которые могут стоить ему титула в конце сезона, но с другой — поступил честно, сдержав данное напарнику слово.



«На этот вопрос никогда не будет хорошего ответа. В любой команде вы хотите, чтобы оба пилота чувствовали, что у них есть возможность выиграть чемпионат. Это сохраняет их мотивацию на борьбу за свои собственные победы, что важно и для результатов команды.



Но я думаю, что в конце концов запоминается то, как вы поступаете. Думаю, гонщиков вспоминают, думая о том, как они поступали как спортсмены, а не только лишь судя по их абсолютным результатам.



Есть много пилотов, которых мы считаем великими, хотя они и не выиграли много гонок или чемпионатов, и всё это благодаря тому, как они вели себя. Примером тому Стирлинг Мосс.



Я думаю, что в конечном счёте это правильная линия (поведения), если вы пытаетесь получить правильное суждение о подобного рода вещах», — цитирует Лоу Crash.