Хорнер: сейчас нет смысла говорить о долгосрочном контракте с Ферстаппеном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что слухи о возможном уходе из команды Макса Ферстаппена связаны только с не лучшей формой команды. «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Феррари» и «Мерседесу».

«Контракт должен отражать взаимный интерес. Сейчас нет смысла говорить о долгосрочном соглашении, сначала мы должны предложить ему машину, с которой можно побеждать. Уверен, что, когда мы добьёмся успеха, не будет команды, которую он предпочтёт нашей», — приводит слова Хорнера Paddock Talk.