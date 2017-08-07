Отец Стролла может купить «Форс Индия»

Лоуренс Стролл, канадский миллиардер и отец пилота «Уильямса» Лэнса Стролла, может приобрести «Форс Индия». Сейчас Стролл-старший оказывает «Уильямсу» поддержку на $ 80 млн в год, но готов полностью приобрести команду Формулы-1.

Владельцы Ф-1 Liberty Media недовольны присутствием в чемпионате нынешнего владельца «Форс Индия» Виджая Малльи, сообщает Italia Racing. Маллья разыскивается индийскими властями из-за проблем с законом и не может покинуть Великобританию по этой причине.

В случае приобретения «Форс Индия» Строллом-старшим его сын получит место в команде в паре с одним из действующих гонщиков. «Форс Индия» опережает «Уильямс» в Кубке конструкторов на одну позицию.