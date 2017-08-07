Росси — лучший на тестах в Брно, Маркес — второй

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси стал лучшим на тестах серии в Брно, Чехия. Второе время показал Марк Маркес. Третьим стал Маверик Виньялес.
В прошедшем в Брно накануне Гран-при победил Маркес. Росси финишировал четвёртым.
MotoGP. Брно. Тесты
1. Валентино Росси («Ямаха») — 1:55.162
2. Марк Маркес («Хонда») +0.018
3. Маверик Виньялес («Ямаха») +0.173
4. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.380
5. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») 0.529
6. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +0.606
7. Дани Педроса («Хонда») +0.633
8. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») +0.668
9. Андреа Янноне («Сузуки») +0.961
10. Алекс Эспаргаро («Априлья») +1.101.