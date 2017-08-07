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Маркес предложил использовать в MotoGP «леденцы», как в Формуле-1

7 августа 2017, понедельник. 22:52 Авто

Трёхкратный чемпион MotoGP Марк Маркес предложил использовать на пит-лейне специальные знаки, позволяющие пилотам выезжать после пит-стопа. На Гран-при Чехии Андреа Янноне упал с мотоцикла, так как при заезде на смену байка его путь пересёкся с Алексом Эспаргаро.

«Я постараюсь поговорить с комиссией по безопасности о том, чтобы каждый пилот получил по одному дополнительному механику вне боксов на пит-лейне, который бы только следил за подъездом других пилотов, стоя со знаком вроде „леденца“ в Формуле-1. И если он его держит, то ехать нельзя, а если поднимет — можно», — приводит слова Маркеса Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
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