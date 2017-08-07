З. Браун: выступление Алонсо на этапе IndyCar в Сономе? Полное безумие

Руководитель «Макларена» Зак Браун опроверг слухи о том, что пилот команды Фернандо Алонсо выступит на заключительном этапе сезона IndyCar в Сономе.

«Это полное безумие. Сначала ему надо было бы сделать запрос через нас, чего он не делал. И этап в Сономе пересекается с Гран-при Сингапура. Это ложные новости», — приводит слова Брауна Racer.

В нынешнем сезоне Алонсо пропустил Гран-при Монако, вместо которого выступил на «500 милях Индианаполиса». По слухам, испанец мог бы вновь выступить за команду «Андретти» в Сономе.