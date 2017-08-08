В Формуле-Е надеются на приход японского и американского производителей

Руководитель Формулы-Е Алехандро Агаг надеется, что интерес к серии проявят производители из Японии и США.

«Я надеюсь, что они (японские и немецкие производители) придут в ближайшее время. Как и все, я слышал некоторые слухи, однако ничего не могу подтвердить в этом смысле.



Мы действительно хотим появления производителя из Японии, возможно, более одного. И я надеюсь, что они придут очень скоро. Для нас Япония является ключевым рынком, поэтому мы хотим появления японского производителя, а также производителя из США. Если мы получим по одному производителю из Японии и США, то будем в очень хорошем положении», — цитирует Агага Motorsport.



По неофициальной информации, «Ниссан», выпускающий самый популярный электромобиль в Японии (модель Leaf), планирует купить у «Рено» заявку на участие в чемпионате.