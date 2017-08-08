Райкконен: я недоволен результатами в текущем сезоне

Пилот «Феррари» Кими Райкконен невысоко оценил свои результаты в первой половине чемпионата.



«Лично я недоволен результатами в текущем сезоне. Я хочу выигрывать гонки, хочу бороться за лидерство всё время. И в этом году это случается нечасто. У меня есть грамотный пилотаж и скорость, так что я не волнуюсь об этом. Речь идёт о том, чтобы всё сложилось воедино.



Моя единственная цель — добиться успеха, это единственная причина, по которой я остаюсь здесь. Всегда грустно, когда всё идёт не так хорошо, но всё так, как есть», — цитирует Райкконена Autosport.



Что касается его будущего в «Феррари», то финн сказал следующее: «Команда знает, чего я хочу. Но, в конце концов, им выбирать то, что будет лучше для них».