В «Порше» не отрицают возможного прихода в Формулу-1

Немецкий автопроизводитель «Порше», объявивший недавно об уходе из чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), не отрицает возможного участия в Формуле-1. По словам директора по развитию Михаэля Штайнера, в «Порше» по-прежнему заинтересованы в сохранении всего персонала команды, покидающей WEC.

«Нам нужны все эти люди из LMP1. Отличная команда, которую мы построили в этой серии, очень мотивированна и обладает огромным количеством знаний. Так что это хороший план — иметь конкретные идеи о наших инженерах, механиках и даже пилотах из команды LMP1.

Мы ведём дискуссии с представителями Формулы-1 и ФИА. На данный момент мы не работаем конкретно над двигателем для Ф-1, но мы в процессе разработки отличного двигателя, и решение о том, как будет использоваться эта разработка, ещё не принято", — приводит слова Штайнера F1Today.

«Порше» в июле решит, приходить ли в Формулу-1