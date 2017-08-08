Хорнер: хочу, чтобы после перерыва «Ред Булл» набрал больше очков, чем «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в этом сезоне его команда уже не рассчитывает настигнуть в общем зачёте конкурентов в лице «Мерседеса» и «Феррари». Вместе с тем функционер рассчитывает, что после летнего перерыва «Ред Булл» наберёт больше очков, чем «Феррари».

«Мы не сможем догнать „Мерседес“ и „Феррари“. Наше отставание в общем зачёте слишком велико. Но после летнего перерыва хочется набрать больше очков, чем это сделает „Феррари“. Мы хотим добиться нескольких подиумов, а возможно даже и побед», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.