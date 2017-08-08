Боттас: хотел бы пригласить на обед Путина, Трампа и Ким Чен Ына

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в интервью официальному сайту Формулы-1 ответил на вопросы, не связанные с автоспортом.

«Мой самый большой страх? Я бы не называл это так, но стараюсь как можно дальше держаться от змей, они мне очень не нравятся. Что касается досуга, то за всю жизнь я не прочёл ни одной книги.

Ошибка, которая меня больше всего разочаровала, случилась в Китае, когда меня развернуло, кроме того, это было то, что меня очень разозлило. На данный момент в моём списке желаний значится завоевание как можно большего количества поулов и побед.

С кем бы я хотел пообедать? Если бы у меня была возможность пригласить любых троих человек, то это были бы Владимир Путин, Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Было бы здорово задать им кое-какие вопросы", — завершил финн.