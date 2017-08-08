Баррикелло не сдержал слёз от гордости за сына

Экс-пилот Формулы-1 45-летний бразилец Рубенс Баррикелло не стал сдерживать эмоции и расплакался, радуясь за достижения сына. Эдуардо Баррикелло прокатил отца на машине GT, что заставило Баррикелло-старшего испытать чувство гордости и прилив эмоций. Видео, запечатлевшее реакцию Рубенса, было снято им лично. Соответствующий ролик можно посмотреть в YouTube.

Отметим, что недавно Баррикелло-младший гонялся на картинге, но уже в 15 лет попробовал себя в машине GT. Помимо Эдуардо Рубенс воспитывает ещё одного сына — Фернандо.