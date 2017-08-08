Хорнер: с экономической точки зрения участие в Формуле-1 не имеет смысла

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что нынешние бюджеты команд делают участие в Формуле-1 бессмысленным с точки зрения доходов. Вместе с тем он подчеркнул, что в команде не готовы кардинально сократить расходы за короткий промежуток времени.

«Крупные производители идут в Формулу-E. Там уже есть „Ягуар“, „Порше“, „Мерседес“, „Рено“ и „Ауди“, то есть их уже больше, чем в Формуле-1. Стоимость команды в чемпионате электрокаров составляет 5% от нашей стоимости, так что могу представить переход крупных автомобильных компании в Формулу-E. В то время как суперкары типа „Ламборгини“ и „Астон Мартин“ придут в Формулу-1, где им самое место. На данный момент участие в Формуле-1 с экономической точки зрения не имеет смысла.

Стоимость конкурентоспособной команды не окупается контрактами со спонсорами и продажами трансляций. Мы должны изменить эту модель. В то же время сокращение расходов должно занять несколько лет. Невозможно это сделать за один день. Мы должны понять, какой будет Формула-1 в 2021 году и двигаться к этому образцу шаг за шагом. Мы не можем уволить половину сотрудников за одну ночь», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.