Вассёр: есть смысл в том, чтобы иметь в «Заубере» такого пилота, как Леклер

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр намекнул, что лидер общего зачёта чемпионата Формулы-2 пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер может получить место в команде. Вместе с тем, по его словам, говорить о составе пилотов на следующий сезон ещё рано.

«Могу сказать, что иметь в команде такого пилота, как Леклер, есть смысл. Но, откровенно говоря, обсуждать состав пилотов ещё немного рано. Мы достигли соглашения о двигателях, и было бы неверно путать это с переговорами о пилотах. Но на протяжении нескольких следующих недель мы обсудим этот вопрос. Решить что-то до сентября будет непросто», — приводит слова Вассёра Autosport.