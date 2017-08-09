Определены даты предсезонных тестов MotoGP в 2018 году

В минувшие выходные в чешском Брно состоялся очередной этап чемпионата MotoGP, там же было утверждено и расписание предсезонных тестов на следующий год.

В 2018 году пилотов будет ждать нововведение: вместо тестов на австралийской трассе «Филипп Айленд, вторые предсезонные тесты пройдут на треке «Бурирам» в Таиланде. Состоятся они в период 16-18 февраля. Первые предсезонные тесты пройдут в Малайзии и запланированы на 28-30 января. Заключительный этап подготовки к сезону состоится в Катаре с 1 по 3 марта.

Само открытие чемпионата MotoGP пройдёт 18 марта в Катаре, сообщает Autosport.