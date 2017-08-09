Кэри: хотелось бы побольше историй в Ф-1 вроде подиума Стролла

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри признался, что для него одним из ярких моментов сезона-2017 стало завоевание подиума пилотом «Уильямса» Лэнсом Строллом.



«В спорте, когда аутсайдер внезапно добивается успеха, это отличная история.



Строл был вынужден слушать всю эту критику в свой адрес на протяжении нескольких месяцев, а также слушать о значении денег его отца (канадского миллиардера Лоуренса Стролла. — Прим. «Чемпионата»), и затем он ответил на трассе в Баку, завоевав подиум. Мне бы хотелось видеть побольше такого», — цитирует Кэри Auto Bild.