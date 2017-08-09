На сайте Квята будут публиковаться отрывки из биографической книги о гонщике

На официальном сайте пилота «Торо Россо» Даниила Квята, открытие которого гонщик анонсировал на этой неделе в «Твиттере», началась публикация отрывков книги журналиста Олега Карпова («Даниил Квят. Путь в Формулу-1») о молодёжной карьере российского пилота в картинге и молодёжных сериях.



«С момента выхода книги и до настоящего момента книга была доступна только для гостей «Сочи Автодрома», а также на сайте трассы, принимающей Гран-при России.



Пока к печати и выходу в свободную продажу готовится второй тираж книги, мы решили подарить болельщикам Даниила возможность оценить труд автора на страницах нашего сайта – с его разрешения мы будем публиковать на сайте как те отрывки, которые уже публиковались в прессе перед выходом книги, так и те, которые ещё нельзя было найти в Интернете», — сообщается на сайте.

В свободном доступе уже опубликована глава «Пролог».