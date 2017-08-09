Алонсо: лично для меня первая половина сезона была потрясающей

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отмечает, что, несмотря на все трудности команды в текущем году, на личном уровне первая половина сезона-2017 была для него неплохой.



«Как команда мы пока не можем быть довольными этим сезоном. В прошлом году мы обычно проходили в третий сегмент квалификации, а нашей средней позицией было 10-е место. В этом году мы страдаем немного больше.



С личной стороны для меня это был очень хороший сезон. С машинами 2017 года я вновь могу вернуться к своему стилю пилотирования. Я чувствую себя намного более конкурентоспособным, чем в предыдущие годы.

Я принял участие в «Инди 500», что было для меня приятным опытом… Так что это была потрясающая первая половина сезона», — цитирует Алонсо Autosport.