Верляйн: надеюсь, Вассёр продвинет «Заубер» вперёд

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн воодушевлён работой под началом Фредерика Вассёра, сменившего на посту главы команды Монишу Кальтенборн.



«Я встречался с ним несколько раз. Я знаком с ним с 2015 года, когда он был в DTM, а я всё ещё там гонялся. У него была там команда.



Мы никогда не работали вместе, поэтому я с нетерпением жду этой возможности. Его результаты выдающиеся, он выиграл много гонок и чемпионатов. Надеюсь, он сможет нас продвинуть вперёд», — приводит слова немецкого гонщика интернет-издание Crash.