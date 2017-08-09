Хорнер: юридические вопросы вынудили ФИА внедрить «гало» в Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что у ФИА не было иного выбора, кроме как поддержать внедрение системы защиты кокпита «гало» в 2018 году.



«Мерседес» представил эту концепцию, поставив ФИА в сложное положение. Если у нас произойдёт несчастный случай и на болиде не будет «гало», который, возможно, может спасти жизнь, то с юридической точки зрения будет тяжело обосновать, почему эта система не была использована, если была доступна.



Вот почему «Ред Булл» разработал свой «аэроэкран», пытаясь решить проблему более эстетично. Теперь же ФИА загнана в угол с «гало» без других вариантов.



Я обеспокоен тем, что теперь каждая гоночная формула вплоть до картинга должна будет иметь такую защиту. Где будет предел этому? Думаю, что в определённый момент как пилот вы должны принимать определённые риски», — цитирует Хорнера F1i.