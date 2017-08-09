175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хорнер: юридические вопросы вынудили ФИА внедрить «гало» в Ф-1

9 августа 2017, среда. 13:07 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что у ФИА не было иного выбора, кроме как поддержать внедрение системы защиты кокпита «гало» в 2018 году.

«Мерседес» представил эту концепцию, поставив ФИА в сложное положение. Если у нас произойдёт несчастный случай и на болиде не будет «гало», который, возможно, может спасти жизнь, то с юридической точки зрения будет тяжело обосновать, почему эта система не была использована, если была доступна.

Вот почему «Ред Булл» разработал свой «аэроэкран», пытаясь решить проблему более эстетично. Теперь же ФИА загнана в угол с «гало» без других вариантов.

Я обеспокоен тем, что теперь каждая гоночная формула вплоть до картинга должна будет иметь такую защиту. Где будет предел этому? Думаю, что в определённый момент как пилот вы должны принимать определённые риски», — цитирует Хорнера F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер технический регламент Формулы-1 ФИА
Новости. Авто
9 августа 2017, среда
13:07 Хорнер: юридические вопросы вынудили ФИА внедрить «гало» в Ф-1
12:51 Верляйн: надеюсь, Вассёр продвинет «Заубер» вперёд
12:02 Алонсо: лично для меня первая половина сезона была потрясающей
11:40 На сайте Квята будут публиковаться отрывки из биографической книги о гонщике
10:29 Лёб протестировал раллийный автомобиль «Ситроена» C3 на асфальте
09:38 Кэри: хотелось бы побольше историй в Ф-1 вроде подиума Стролла
00:37 Определены даты предсезонных тестов MotoGP в 2018 году
8 августа 2017, вторник
23:55 Вассёр: есть смысл в том, чтобы иметь в «Заубере» такого пилота, как Леклер
22:29 В WRC могут появиться этапы в Турции и Хорватии
21:34 Хорнер: с экономической точки зрения участие в Формуле-1 не имеет смысла
20:36 Ди Реста: рад вернуться в поле зрения команд Формулы-1
19:57 Баррикелло не сдержал слёз от гордости за сына
19:13 Боттас: хотел бы пригласить на обед Путина, Трампа и Ким Чен Ына
18:44 Хорнер: хочу, чтобы после перерыва «Ред Булл» набрал больше очков, чем «Феррари»
17:42 В «Порше» не отрицают возможного прихода в Формулу-1
16:14 Райкконен: я недоволен результатами в текущем сезоне
15:22 Окон: я добился серьёзного прогресса в этом сезоне
15:01 Тост: Квят должен обуздать свои эмоции на трассе
14:08 Хаккинен: после Гран-при Португалии Сенна почувствовал во мне угрозу
13:29 Прост: производителям не интересно возвращение «атмосферников» V8 или V10
12:52 Кэри: новые моторы Ф-1 будут лучше нынешних
12:08 Хюлькенберг: тесты Кубицы в Венгрии впечатлили
11:27 Росси остался доволен тестами в Чехии
10:30 WRC. Лехтинен покинул пост спортивного директора «Тойоты»
09:57 В Формуле-Е надеются на приход японского и американского производителей
00:16 Леклер может выступить на Гран-при Макао
7 августа 2017, понедельник
23:38 З. Браун: выступление Алонсо на этапе IndyCar в Сономе? Полное безумие
22:52 Маркес предложил использовать в MotoGP «леденцы», как в Формуле-1
21:31 Росси — лучший на тестах в Брно, Маркес — второй
20:55 Квят представил свой официальный сайт
20:47 Мацусита: Формула-1 напомнила Супер Формулу
19:58 Грожан: было бы здорово однажды вернуться в «Рено»
18:49 Масса: не вижу причин не остаться в Формуле-1 после 2017 года
17:40 Отец Стролла может купить «Форс Индия»
17:15 Хорнер: сейчас нет смысла говорить о долгосрочном контракте с Ферстаппеном
16:51 Штайнер: прошлогодняя жертва «Хааса» позволила избежать спада в 2017-м
16:06 Лоу: возврат Льюисом позиции Боттасу? Такие поступки запоминаются навсегда
14:58 В Монце связывают рост продаж билетов на ГП Италии с формой «Феррари»
14:05 У Боттаса нет плана «Б» на 2018 год в случае потери места в «Мерседесе»
13:40 Феттель не желает подписывать трёхлетний контракт с «Феррари» на € 120 млн
13:34 Макар Юрченко выступит на пятом этапе RSBK в Нижнем Новгороде
13:10 В «Хонде» считают, что могут опередить «Рено» до конца сезона-2017 в Ф-1
12:55 Шешенин и Гаврилов одержали победы на пятом этапе РСКГ
12:39 Кэри желает видеть борьбу за чемпионство в Ф-1 до последней гонки сезона
12:01 Стюарт — о «гало»: когда-то так же яростно критиковали закрытые шлемы
Все новости RSS
Партнерский контент