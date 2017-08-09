Доменикали с интересом следит за сезоном-2017 в Ф-1

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали признался, что с интересом следит за нынешним сезоном Формулы-1. Итальянец надеется, что его бывшей команде удастся прервать десятилетнюю «засуху» в победах в чемпионате.



«Я вижу гораздо более интересный сезон, чем предыдущий, с абсолютно открытым вопросом о чемпионстве, судьба которого может решиться в последней гонке. И, как итальянец, я надеюсь, что мы дойдём до конца, а результат вызовет ажиотаж вокруг «Феррари» в нашей стране», — цитирует Доменикали PaddockTalk.