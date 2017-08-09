Доменикали — о «гало»: многие новшества сперва негативно воспринимались публикой

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали прокомментировал решение ФИА внедрить систему защиты кокпита «гало» в 2018 году, несмотря на неоднозначную реакцию со стороны болельщиков и команд.



«Федерация (ФИА) имеет право ставить безопасность на первое место. Я могу вспомнить много нововведений, которые изначально вызывали негативную реакцию у публики, но я не думаю, что кто-то может подвергнуть сомнению полезность «гало», в то время как проблемы эстетического характера вскоре будут забыты», — цитирует Доменикали Autosprint.