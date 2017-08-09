Росберг: не думаю, что «Феррари» сможет угнаться за «Мерседесом»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил уверенность, что «Феррари» не сможет навязать борьбу «Мерседесу» в этом сезоне.



«В „Феррари“ прекрасно поработали перед стартом сезона, но сейчас на первом плане гонка модернизаций, и не похоже, чтобы эта команда смогла угнаться за „Мерседесом“. Не скрою, что результаты в Венгрии меня удивили, однако следующий этап должен вновь пройти под диктовку „Мерседеса“. В Спа у „Феррари“ не будет ни шанса», — приводит слова Росберга Auto Bild.

Росберг завершил карьеру в конце 2016 года, через несколько дней после завоевания титула. Тем не менее гонщик продолжил сотрудничать с «Мерседесом», став его послом.