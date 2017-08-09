Верляйн: возможно, «Мерседес» будет вести молодёжь без альтернативных путей

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн поделился мнением о том, как «Мерседес» будет подводить молодёжь к Формуле-1 после ухода из DTM. Немец сам попал в Формулу-1, став тест-пилотом «Мерседеса» после выступлений в DTM.



«Несомненно, если ты в программе „Мерседеса“, то у тебя есть шансы попасть в Формулу-1. DTM — это необычный трамплин. Формула-4, Формула-3, Формула-2, GP3 – вот привычный путь. Что касается меня, то я не имел возможности выступать в GP2, и поэтому DTM для меня был единственным шансом. Знал, что если буду успешно выступать, то смогу попасть в Формулу-1. К счастью, я стал чемпионом и теперь выступаю в Формуле-1, но, думаю, это возможно только с „Мерседесом“. После ухода из DTM „Мерседес“, возможно, будут вести молодёжь через Формулу-3, GP3 и Формулу-2, не рассматривая альтернативных путей», — приводит слова Верляйна Motorsport Week.



В «Мерседесе» решили покинуть туринговый чемпионат по окончании сезона-2018.