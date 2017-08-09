175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Феттель: все проблемы не исправить в одночасье, но я верю в коллектив «Феррари»

9 августа 2017, среда. 19:27 Авто

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель оценил прогресс команды.

«У нас отличный болид, и по прошествии ряда гонок мы знаем, где у него сильные стороны, а где слабые. Над последними нужно поработать. Понятно, что в одночасье всё не исправить, но я твёрдо верю в наш коллектив. Несправедливо, что эта большая группа людей постоянно остаётся за кадром. У нас собраны настоящие мастера своего дела, которые полны энтузиазма и не боятся рисковать. Мы хотим побеждать, и мне приятно видеть прогресс, но этого пока мало», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

Источник: Motorsport Week Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Феррари Себастьян Феттель
Новости. Авто
9 августа 2017, среда
19:27 Феттель: все проблемы не исправить в одночасье, но я верю в коллектив «Феррари»
19:16 Верляйн: возможно, «Мерседес» будет вести молодёжь без альтернативных путей
19:15 Росберг: не думаю, что «Феррари» сможет угнаться за «Мерседесом»
18:12 Сайнс-младший: сейчас в Формуле-1 две разные категории
17:14 В «Хаасе» думают, как помочь Грожану свыкнуться с внедрением «гало»
15:53 Доменикали — о «гало»: многие новшества сперва негативно воспринимались публикой
15:16 Кэри: нет спешки в добавлении в календарь Ф-1 ещё одной гонки в США
14:55 «Рено»: Кубица развеял все сомнения на свой счёт
14:27 Доменикали с интересом следит за сезоном-2017 в Ф-1
13:57 Петров научил актрису из «Физрука» основам пилотирования спорткара
13:07 Хорнер: юридические вопросы вынудили ФИА внедрить «гало» в Ф-1
12:51 Верляйн: надеюсь, Вассёр продвинет «Заубер» вперёд
12:02 Алонсо: лично для меня первая половина сезона была потрясающей
11:40 На сайте Квята будут публиковаться отрывки из биографической книги о гонщике
10:29 Лёб протестировал раллийный автомобиль «Ситроена» C3 на асфальте
09:38 Кэри: хотелось бы побольше историй в Ф-1 вроде подиума Стролла
00:37 Определены даты предсезонных тестов MotoGP в 2018 году
8 августа 2017, вторник
23:55 Вассёр: есть смысл в том, чтобы иметь в «Заубере» такого пилота, как Леклер
22:29 В WRC могут появиться этапы в Турции и Хорватии
21:34 Хорнер: с экономической точки зрения участие в Формуле-1 не имеет смысла
20:36 Ди Реста: рад вернуться в поле зрения команд Формулы-1
19:57 Баррикелло не сдержал слёз от гордости за сына
19:13 Боттас: хотел бы пригласить на обед Путина, Трампа и Ким Чен Ына
18:44 Хорнер: хочу, чтобы после перерыва «Ред Булл» набрал больше очков, чем «Феррари»
17:42 В «Порше» не отрицают возможного прихода в Формулу-1
16:14 Райкконен: я недоволен результатами в текущем сезоне
15:22 Окон: я добился серьёзного прогресса в этом сезоне
15:01 Тост: Квят должен обуздать свои эмоции на трассе
14:08 Хаккинен: после Гран-при Португалии Сенна почувствовал во мне угрозу
13:29 Прост: производителям не интересно возвращение «атмосферников» V8 или V10
12:52 Кэри: новые моторы Ф-1 будут лучше нынешних
12:08 Хюлькенберг: тесты Кубицы в Венгрии впечатлили
11:27 Росси остался доволен тестами в Чехии
10:30 WRC. Лехтинен покинул пост спортивного директора «Тойоты»
09:57 В Формуле-Е надеются на приход японского и американского производителей
00:16 Леклер может выступить на Гран-при Макао
7 августа 2017, понедельник
23:38 З. Браун: выступление Алонсо на этапе IndyCar в Сономе? Полное безумие
22:52 Маркес предложил использовать в MotoGP «леденцы», как в Формуле-1
21:31 Росси — лучший на тестах в Брно, Маркес — второй
20:55 Квят представил свой официальный сайт
20:47 Мацусита: Формула-1 напомнила Супер Формулу
19:58 Грожан: было бы здорово однажды вернуться в «Рено»
18:49 Масса: не вижу причин не остаться в Формуле-1 после 2017 года
17:40 Отец Стролла может купить «Форс Индия»
17:15 Хорнер: сейчас нет смысла говорить о долгосрочном контракте с Ферстаппеном
Все новости RSS
Партнерский контент