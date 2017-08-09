В Кёльне откроется выставка, посвящённая карьере Михаэля Шумахера

В апреле 2018 года в Кёльне будет открыта выставка, посвящённая карьере семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, сообщает DPA.

Экспозиция будет представлена несколькими автомобилями легендарного немца, на которых он выступал. В частности, посетители смогут увидеть как машины картинговых серий, так и последний болид Шумахера в Формуле-1 — Mercedes F1 W03. Также на выставке будут представлены трофеи и костюмы экс-пилота.

Михаэль Шумахер — один из величайших пилотов в истории автоспорта. Семикратный чемпион мира и обладатель ряда рекордов Формулы-1. В конце 2013 года, уже после завершения карьеры, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, от которой до сих пор так и не оправился. С того момента сведения о состоянии здоровья немца поступают крайне редко.