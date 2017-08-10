Штайнер: для средних команд подписание контракта с пилотами — это всегда стресс

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал недавнее заявление владельца команды о том, что и Ромен Грожан, и Кевин Магнуссен останутся в «Хаасе» и на следующий сезон.

«Мы довольны нашими пилотами, и с самого начала мы дали понять, что не планируем изменений. У них есть контракты, и всё в порядке. Для средних команд подписание контракта с пилотами — всегда стресс. Вы должны убедить хороших гонщиков, что они должны быть в вашей команде.

Когда команде нужен новый пилот, то соответственно нужно кого-то привлечь, а это не так просто. По крайней мере в этом году у нас теперь нет такой необходимости. Кроме того, хорошо, что и пилоты знают о своём будущем и могут сосредоточиться на гонках", — приводит слова Штайнера F1i.