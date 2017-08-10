Хасегава: «Хонда» достигла предсезонных целей

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава считает, что японский производитель может гордиться прогрессом, которого удалось добиться в развитии мотора в первой половине сезона-2017 Формулы-1.



«Трудно сказать, что это удовлетворительно. Возможно, нынешний уровень производительности мотора — это то, что должно было быть у нас в начале сезона. Поэтому я думаю: «Наконец-то нам удалось достичь того уровня, который должен был быть в Барселоне».



Итак, на это потребовалось около пяти месяцев. С точки зрения технического развития и здравого смысла это то, чем следовало бы гордиться. Однако для соответствия календарю Ф-1 уже слишком поздно. Поэтому я немного рад и немного разочарован тем, что мы не смогли достичь этого уровня в начале сезона», — цитирует Хасегаву Racer.