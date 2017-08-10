Вандорн чувствует, что уже может соответствовать темпу Алонсо

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что добился значительного прогресса, который позволяет ему лучше соответствовать уровню его напарника, Фернандо Алонсо.



«Благодаря опыту, который у меня сейчас есть, я гораздо более способен следовать тем путём, которого хочу придерживаться. Последние несколько гонок были очень хорошими с точки зрения скорости и способности соответствовать темпу Фернандо, что было здорово.



Каждый уик-энд я делаю большие шаги вперёд, и я стараюсь изо всех сил вместе с командой, чтобы всё направить в верное русло, пытаясь добиться того, чтобы машина лучше подходила моему стилю пилотирования», — цитирует Вандорна Crash.