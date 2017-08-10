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Боттас готов к штрафам за перерасход компонентов как к части борьбы за титул

10 августа 2017, четверг. 14:27 Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас готов к возможным штрафам за перерасход тех или иных компонентов в плотной борьбе за чемпионство, которые его команда ведёт с «Феррари».

«Это правила, и все мы должны проводить сезон с определённым количеством механических элементов. Но если команда становится слишком жадной, то приходится чаще менять некоторые части, и за это вы расплачиваетесь штрафом. Действительно, штраф влияет на пилота столь же сильно, как и на команду, потенциально вы теряете немало очков», — цитирует Боттаса Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Мерседес Валттери Боттас
Новости. Авто
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