Грожан: я предан проекту «Хааса»

Французский гонщик Ромен Грожан сказал, что для него не стало сюрпризом решение «Хааса» сохранить его на следующий сезон.



«Для меня это не было большим сюрпризом. Я знаю об этом с сентября 2015 года, поэтому я назвал бы это нормальным продолжением сотрудничества. Всё отлично», — цитирует Грожана официальный сайт Формулы-1.



Француз учитывает наличие других возможностей, но пока никуда не стремится переходить из «Хааса». «Команда преуспевает, и я хочу помочь ей продолжить развиваться. Конечно, если в один прекрасный день появится шанс стать чемпионом мира, то это здорово… Для этого нужно, чтобы звёзды правильно сошлись и вы получили шанс пилотировать болид, который вам хочется пилотировать», — отметил он.