Хюлькенберг: последний пакет обновлений «Рено» — важный прорыв

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг отметил важность успешности недавнего пакета обновлений болида французской команды.



«Это важно, это обнадёживает. У меня много лет было так: обещания, обещания, а затем привоз пакета обновлений, который ничего не даёт. После этого было два года в «Форс Индия», когда обновления работали так, как и обещалось, и позволяли сделать большой шаг вперёд. Так и должно быть, если вы хотите тягаться с большими игроками, если хотите добиться больших успехов.



Также важно, что между данными, полученными на треке, и данными из аэродинамической трубы и CFD существует корреляция, что всё работает. Это важно для чистого развития», — цитирует Хюлькенберга Autosport.