Хорнер про «гало»: безопаснее вообще обойтись без пилотов

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер продолжил критику системы «гало», которая будет введена в Формуле-1 с 2018 года.

«Будучи пилотом, я выступал только на машинах с открытым кокпитом. Садясь за руль, ты принимаешь риски гонок с открытым кокпитом. В MotoGP нет укрепляющих стоек и стабилизаторов. Если идти по этой дорожке, то безопаснее вообще обойтись без пилотов. Зачем они нужны? Автомобиль может ехать автономно.

Но это не входит в концепцию спорта. Здесь должен быть пилот, и он принимает риск. А уровень допустимого риска определяет ФИА", — приводит слова Хорнера ESPN.