Вассёр: «Заубер» не нужно перестраивать

Новый руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр заявил, что команде не требуется перестройка.

«Честно говоря, мне не нужно перестраивать команду. Надо смотреть на всё в перспективе. В прошлом году команда была в очень сложной финансовой ситуации. Реорганизация прошла хорошо. Конечно, прибавить надо, но в структуре команды есть очень хорошие инженеры и техники.

Надо работать, инвестировать, многое сделать, но все работают в одном направлении и нам надо идти шаг за шагом. Нам надо целиться на места в середине пелотона. Не знаю, хватит ли на это месяцев, но мы должны это сделать", — цитирует Вассёра GP Update.