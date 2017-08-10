Стролл: доказал, что я в Формуле-1 не из-за денег, результаты говорят за себя

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл уверен, что попал в Формулу-1 не только из-за миллиардов своего отца.

«Я здесь не для того, чтобы доказать, что кто-то не прав. Я делаю всё для себя и своей команды. Я не хочу ничего показать критикам, я знаю, почему я здесь, знаю, что заслужил это. Я выиграл чемпионат Формулы-3 и стал в ней самым молодым чемпионом. Вложил много работы.

Теперь я самый молодой новичок, когда-либо попадавший на подиум. Так что люди, которые забывают об этом и говорят, что я здесь только из-за денег, неправы. У меня есть результаты, очки, я веду борьбу в средней группе. Я доказал, что моё место здесь. Результаты говорят сами за себя", — цитирует Стролла ESPN.