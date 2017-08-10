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Лоренсо: с новым обтекателем я стал быстрее на полсекунды на круге

10 августа 2017, четверг. 23:29 Авто

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо рассказал, что новый передний обтекатель «Дукати» значительно повысил его уверенность в мотоцикле.

«Главное, что я приближаюсь к чувству, которое у меня было с предыдущим байком. Его ещё нет, но оно придёт. Обтекатель дал мне большую уверенность в передней части байка. Скажем так, мой предел расширился. Я стал быстрее на полсекунды на каждом круге», — приводит слова Лоренсо Autosport.

Лоренсо выступает за «Дукати» с 2017 года и пока лишь раз поднимался на подиум.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Хорхе Лоренсо MotoGP
Новости. Авто
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