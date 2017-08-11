Миллер займёт место Реддинга в Pramac в 2018 году

Гонщик Marc VDS Honda Джек Миллер в следующем сезоне будет выступать в MotoGP за Pramac. Австралиец договорился с клиентской командой «Дукати» о годовом контракте, сообщает Autosport.

В Pramac Миллер займёт место Скотта Реддинга и составит пару пилотов с Данило Петруччи. Миллер получит байк Реддинга годовой давности, в то время как Петруччи выступает на последней версии мотоцикла. При этом, контракт Миллер заключит напрямую с «Дукати».

Где продолжит свою карьеру потерявший место Реддинг пока неизвестно.