Феттель: мечтал уйти на летний перерыв лидером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что уйти на летний перерыв в качестве лидера в общем зачёте чемпионата было его приоритетной задачей.

«Честно говоря, это то, о чём я мечтал. Я хочу побеждать, так что это то место, где я хочу быть. У меня нет особых пожеланий относительно того, каким должно быть преимущество в общем зачёте или на трассе. Нашей целью было вернуться в топ, так что у нас получается отличный год.

Я здесь всего лишь два с половиной года, в 2015 году у нас был хороший сезон, который помог двигаться нашему проекту. 2016 год по ряду причин получился сложным. На протяжении зимы из стана нашей команды приходило мало новостей, мы были самыми тихими. И я доволен, что мы просто работали и выполнили задачу", — приводит слова Феттеля GPUpdate.