Фелипе Масса полностью восстановился после болезни

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса восстановился после болезни, которая помешала ему принять участие в гонке Гран-при Венгрии, сообщает F1Today. Тогда у него был диагностирован лабиринтит (воспаление внутреннего уха). Вирус поразил несколько людей в паддоке.

Теперь же бразилец вернулся к тренировкам, тем самым прекратив спекуляции о том, вернётся ли он на Гран-при Бельгии. Судя по фото, размещённому в его «инстаграме», очевидно, что он справился со всеми симптомами заболевания.

Фото с тренировочной пробежки Массы можно посмотреть в "Инстаграме".