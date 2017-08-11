Палмер может сохранить место в «Рено» в 2018 году

Глава «Рено» Сириль Абитебуль не исключает варианта, при котором британец Джолион Палмер может сохранить место в команде и на следующий сезон. В нынешнем чемпионате дела пилота складываются не лучшим образом. После 11 этапов Палмер по-прежнему не заработал ни одного очка и не финишировал в четырёх гонках.

«Честно говоря, если ему удастся изменить ситуацию, как он сделал в прошлом году, тогда мы будем полностью открыты к сотрудничеству на ещё один сезон. Команде нужна стабильность. Ситуация может сложиться в пользу Джо, но всё в его руках.

Он знает, что у него годичный контракт, и понимает, что команда изучает разные варианты. Мы видели много хорошего в работе Палмера на зимних тестах, во время гонок и квалификаций. Он способен выжимать из машины хорошую скорость, давать отличную обратную связь и делать хорошую работу.

В то же время он совершил ряд ошибок и упустил несколько возможностей. Я верю, что это происходит из-за нехватки уверенности. Эта неуверенность стала создавать проблемы как снежный ком. Я пытаюсь защитить Палмера и поддержать его, чтобы он вернул утраченную уверенность, но всё-таки это дело не одного дня", — приводит слова Абитебуля Autosport.