Физиотерапевт Мазепина: возвращение Кубицы в Ф-1 возможно

Бывший физиотерапевт Нико Росберга Даниэль Шлоссер пополнил ряды тех, кто считает возможным возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1. Сейчас Шлоссер является физиотерапевтом тестового пилота «Форс Индия» Никиты Мазепина.



«У него всё ещё очень хорошие мышцы в правой руке, только их мощь не столь уж велика.



Но Нико Росберг, например, всегда испытывал сильное напряжение в запястьях, поэтому ему приходилось усиленно тренировать руки, в то время как другим пилотам было проще из-за другой техники пилотирования. Ник Хайдфельд был одним из них и, вероятно, Кубица также. Им никогда не приходилось тренироваться так же, как другим.



В Венгрии (на тестах. — Прим. «Чемпионата») Кубица выполнял очень сложную программу в условиях высоких температур, что было тяжело для некоторых молодых пилотов. Любой, кто может справиться с этим, может также справиться с Гран-при», — цитирует Шлоссера Autoweek.