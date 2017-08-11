Бойер: болиды Ф-1 больше похожи на космические корабли, чем на машины

Гонщик американской серии NASCAR Cup Клинт Бойер не испытывает желания выступать в Формуле-1, однако признаётся, что протестировал бы болид Ф-1.



«Я даже не встану достаточно рано, чтобы следить за этими гонками, не говоря о том, чтобы конкурировать в них. Мне бы, возможно, хотелось провести тесты. Я знаю, что Джефф Гордон сделал это, и я говорил с ним об этом опыте.



Просто удивительно, на что эти автомобили способны, но они больше похожи на космические корабли, чем на гоночные болиды. Я вырос в Канзасе, и у нас не было ничего подобного, у нас даже не было телеканала, который транслировал бы Ф-1, так что я ничего об этом не знаю», — цитирует Бойера Autoweek.