Норрис протестировал болиды «Макларена» в игре F1 2017

Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис протестировал классические болиды команды в новой видеоигре F1 2017.

«Впервые сесть за руль было здорово. После тестов в Венгрии я могу подтвердить, что нынешние машины гораздо быстрее, и пилотаж стал напряжённее. И в новой игре это чувствуется.

Также было здорово пережить несколько эпизодов из прошлого «Макларена», управляя классическими машинами 1988-го, 1991-го, 1998-го и 2008-го. У машины 2008-го масса прижимной силы, и ехать на ней очень весело. Исторические машины — настоящая вишенка на торте", — рассказал об опыте игры Норрис.

Видео с тестами Норрисом новой игры доступно на YouTube.